رفض 12 طعنًا من المرشحين بانتخابات الشيوخ لعدم أداء الخدمة العسكرية

قضت المحكمة الإدارية العليا في جلسة عاجلة، في الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري الصادرة علي مدار الأيام الماضية، وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقدمة وعددها 12 طعن من إجمالي 26 طعنا استقبلتهم المحكمة على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت برفضها في اول درجة، والتي كانت تطالب بإدراج أسماء مرشحين بكشوف الناخبين.

الفصل في طعون انتخابات مجلس الشيوخ

ومن بين الطعون التي رفضتها المحكمة ثلاثة مرشحين منتمين لحزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، واكدت المحكمة استبعادهم من القوائم النهائية للترشح، بسبب عدم أدائهم الخدمة العسكرية، وهو شرط أساسي من شروط الترشح وفقًا للقانون..

وتأتي هذه الأحكام في 12 طعن فقط ويبقى أمام المحكمة 14طعن لم يتم الفصل فيها، كما أن ما زالت المحكمة تستقبل أي طعون ستقام على مدار اليوم، وهناك طعن ايضًا مقام من مستبعد من التقدم لانتخابات الشيوخ بمحافظة بني سويف تم إحالته بمفرده لدائرة الموضوع للنظر فيه والفصل فيه.

وبلغ إجمالي الطعون التي نظرتها محكمة القضاء الإداري ٥٠ طعنا بالقاهرة والجيزة والمحافظات، تم الفصل فيهم جميعًا.

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