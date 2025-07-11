أبرز التهم الموجهة لسائق توك توك اعتدى على مواطن بالأوتوستراد

تصدر سائق التوك توك "شهاب" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تداول الكثير مقطع فيديو يُظهره وهو يعتدي على شخص آخر باستخدام مفك، بالإضافة إلى توجيه ألفاظ مسيئة وغير لائقة له على طريق الأوتوستراد.

الفيديو لم يمر مرور الكرام، فقد طالب الكثيرون بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شهاب.

وفي هذا التقرير نوضح التهم الموجهة إليه والعقوبات القانونية المحتملة التي قد يواجهها بناءً على تلك الحادثة.

التهم الموجهة إلى شهاب: توجه إلى شهاب عدة تهم تتعلق بالاعتداء على مواطن في مكان عام، وهي كالتالي: الاعتداء بالضرب: شهاب يُتهم باستخدام أداة حادة (مفك) للاعتداء على المواطن، وهو فعل يُعتبر جريمة اعتداء وفقًا لقانون العقوبات. إذا ثبت أن الاعتداء نتج عنه إصابات جسدية، فإن العقوبة ستكون أشد.

التلفظ بألفاظ خادشة للحياء: تضمن الفيديو أيضًا مجموعة من الألفاظ المسيئة التي قد تندرج تحت جريمة "السب والقذف"، والتي يُمكن أن تعرض المتهم لعقوبة إذا ثبت أنها تمس كرامة الشخص الآخر أو تنتهك الآداب العامة.

إثارة الفوضى في مكان عام: بما أن الحادثة وقعت في مكان عام (طريق الأوتوستراد)، فقد يُعتبر هذا الفعل تهديدًا للنظام العام، وقد تضاف إليه تهم أخرى تتعلق بإثارة الفوضى أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

العقوبات القانونية المحتملة: حسب قانون العقوبات المصري، يُمكن أن يواجه شهاب العقوبات التالية:

الاعتداء بالضرب: إذا ثبت أن الاعتداء تسبب في إصابات جسدية للمواطن، فقد يُعاقب بالسجن لفترة قد تصل إلى 3 سنوات، أو يُفرض عليه غرامة مالية. وإذا كانت الإصابات بسيطة، فقد تكون العقوبة أقل.

السب والقذف: في حالة إثبات أن الألفاظ التي استخدمها شهاب كانت تمثل سبًا أو قذفًا، فالعقوبة قد تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة مالية.

إثارة الفوضى في مكان عام: قد يُضاف إلى التهم عقوبة تتعلق بتعريض النظام العام للخطر أو التسبب في فوضى على الطريق العام، وقد تشمل هذه العقوبات غرامات مالية أو عقوبات أخرى حسب ما تراه المحكمة.

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