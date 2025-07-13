النيابة تبدأ التحقيق مع والدي الأطفال الأربعة المتوفين في ظروف غامضة بالمنيا

بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس بالمنيا، التحقيق مع والدي الأطفال الأربعة الذين توفوا خلال الساعات القليلة الماضية داخل مستشفى ديرمواس في ظروف غامضة، فيما لايزال أشقاؤهم الاثنان يتلقون الرعاية الصحية داخل مستشفى المنيا.

النيابة تبدأ التحقيق مع والد الأطفال المتوفين في المنيا

ونفت فيه وزارة الصحة خلال بيان رسمي عن تعرض الأطفال الأربعة المتوفين إلى الإصابة بمرض الالتهاب السحائي، كما استبعدت فرضية تعرضهم الى تسمم غذائي.

وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا في ظروف غامضة

وفي هذا السياق، أكد مصدر طبي بالمنيا، أن العينة التي سحبت من الطفل الرابع المتوفى الذي لحق باشقائه الثلاثة، جاءت سلبية مما يعني عدم وجود أعراض الإصابة بالتهاب السحائي أو أو أي عدوى بكتيرية معروفة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة واصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر"، 10 سنوات، و"عمر نصر"، 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، وإصابة شقيقهم الرابع "أحمد نصر" 5 سنوات الذي لحق بهم منذ قليل، عقب ساعات من دفنهم، فيما تم نقل اثنين من اشقهم الي مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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