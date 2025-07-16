حبس شاب هدد جيرانه بسلاح أبيض في الفيوم

قررت نيابة طامية الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس المتهم بتهديد جيرانه باستخدام سلاح أبيض بشارع كشك المرور بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

تفاصيل واقعة تهديد وترويع المواطنين بالفيوم

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد رصدت مقاطع مصورة تُظهر شخصا بشارع كشك المرور، بدائرة مركز شرطة طامية، وهو يلوح بسلاح أبيض مهددًا أفراد أسرة في مشهد أثار حالة من الذعر بين المواطنين، وعلى الفور، وجه اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بسرعة فحص الفيديوهات المتداولة والتحقق من حقيقتها، وشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد العربي مدير مباحث الفيوم، وقاده العميد هاني تعيلب، رئيس فرع شرق، والمقدم محمد ثروت، مفتش المباحث، والرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، والنقيب محمد البوشي، معاون المباحث، بمشاركة قوة من وحدة مباحث المركز، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وتمت مداهمة الموقع وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التهديد، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طامية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

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