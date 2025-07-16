الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل يمسك سلاحا أبيض أثناء التشاجر مع جاره في الفيوم (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض والتلويح به والتشاجر مع أحد جيرانه بـالفيوم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

فيديو عامل ممسكا بسلاح أبيض والتشاجر مع جاره بالفيوم

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض والتلويح به والتشاجر مع أحد جيرانه بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة المركز) والسلاح المستخدم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مع أحد جيرانه لتدخله لفض خلاف بينه وبين شقيقته.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم وزارة الداخلية مركز شرطة طامية طامية

مواد متعلقة

لهو الأطفال السبب، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية (فيديو)

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بالعصي بين أسرتين بالشرقية والأمن يكشف الملابسات

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية