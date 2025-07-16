القبض على عامل يمسك سلاحا أبيض أثناء التشاجر مع جاره في الفيوم (فيديو)

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض والتلويح به والتشاجر مع أحد جيرانه بـالفيوم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

فيديو عامل ممسكا بسلاح أبيض والتشاجر مع جاره بالفيوم

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض والتلويح به والتشاجر مع أحد جيرانه بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة المركز) والسلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مع أحد جيرانه لتدخله لفض خلاف بينه وبين شقيقته.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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