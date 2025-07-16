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حوادث

ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج

ضبط متهمين بتعذيب
ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية ونقلهما للمستشفى، فيتو

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بالتعدي بالضرب وتعذيب طفلين بمنطقة الدخيلة.

ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج
ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيتو

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا بالعثور على طفل (12 عامًا) في حالة إعياء شديد، وبجسده آثار تعذيب وحروق وكدمات، وذلك بطريق (الإسكندرية/ مطروح).

ضبط متهمين بتعذيب طفلين بالإسكندرية 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل مقيم بدائرة القسم، وأفاد في أقواله أن من قام بالتعدي عليه هما زوجة والده وابن خالة والده، حيث قاما بضربه وتعذيبه بشكل وحشي.

 

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وبعد ضبط المتهمين، تبين أنهما كانا برفقة شقيقته الطفلة (9 أعوام)، والتي ظهرت عليها أيضًا كدمات وآثار حروق قديمة بالوجه، وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بضرب وتعذيب الطفلين "بقصد تأديبهما"، على حد قولهما.

وقد تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.

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