الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

تأييد براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم والإساءة للمرأة

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية. 

محامٍ يتقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان

وكان أحد المحامين تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

إساءة لرموز الدولة

وأضافت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ"رموز الماسونية"، وهو ما اعتبره اعتداء على الكرامة الوطنية.

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