تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي منظم في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال التلاعب بأرصدة المحافظ الإلكترونية الخاصة بعملاء إحدى شركات الخدمات والتمويل الاستهلاكي.

ضبط موظف سابق بشركة تمويل استهلاكي لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أرصدة عملاء عبر المحافظ الإلكترونية، فيتو

الاستيلاء على أرصدة عملاء عبر المحافظ الإلكترونية

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من مسؤول بإحدى الشركات يفيد بتعرض عدد من العملاء لوقائع نصب، تم من خلالها الاستيلاء على أرصدة التمويل الاستهلاكي الخاصة بهم.

وبالفحص، تبين أن مرتكب الواقعة موظف سابق بالشركة – له معلومات جنائية سابقة – مقيم بمحافظة الجيزة.

وقد استغل المتهم طبيعة عمله السابق داخل الشركة للحصول على البيانات الشخصية للعملاء، واتصل بهم مدعيًا تحديث البيانات أو إعادة تفعيل المحفظة الإلكترونية، وتمكن بذلك من الحصول على الأكواد والبيانات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، والاستيلاء على أرصدتهم المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورطه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه للوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

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