الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

المرور يوضح حقيقة فيديو "سحب التراخيص" المتداول بمطروح

المرور يوضح حقيقة
المرور يوضح حقيقة فيديو "سحب التراخيص" المنتشر بمطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين متضررًا من قيام أحد رجال الشرطة بسحب تراخيص سيارته وتحرير مخالفة مرورية له بأحد الأكمنة المرورية بمحافظة مطروح.

فحص الواقعة وتحديد هوية القائم بالتصوير
بالفحص، تبين أن السيارة يقودها شخص مقيم بمحافظة أسيوط، وله معلومات جنائية، وهو من قام بتصوير الفيديو المتداول.

وبسؤاله، أفاد بتضرره من سحب التراخيص بدعوى تحرير مخالفة "عدم توافر شروط الأمن والمتانة" دون وجه حق.

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إجراء فني يحسم الجدل
بإعادة فحص السيارة بواسطة المهندس الفني المختص، تبين بالفعل عدم توافر شروط الأمن والمتانة، وأن الإجراءات التي اتخذها رجال المرور كانت قانونية دون أي تجاوز.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها.
 

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