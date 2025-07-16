إخماد حريق في مزرعة دواجن بالفيوم بـ 3 سيارات إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، دون تسجيل أي إصابات، بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

حريق في مزرعة دواجن

تلقى مركز عمليات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق بمزرعة دواجن تقع بجوار المقابر في القرية، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة، ما أثار الذعر بين السكان القريبين، على الفور، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ محتملة، وبالفعل، نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب، ومنعها من الانتقال إلى المزارع والمنازل المجاورة.

ويواصل رجال المعمل الجنائي عمليات الفحص والتحقيقات الأولية لتحديد ما إذا كان الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الوحدة المحلية حصر التلفيات وتقديم الدعم اللازم للمزرعة المتضررة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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