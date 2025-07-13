أخبار مصر: السيسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حريق في مول سيراميكا، اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

دفعت قوات أمن الجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل مول سيراميكا بدائرة قسم شرطة أكتوبر وذلك فور تلقي قوات الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

فى لحظة إعلامية شديدة القتامة، يتراجع فيها دور الصحفى إلى مجرد وسيط بلا موقف، ويتحول الحوار إلى استعراض مدفوع الثمن، يطل عماد الدين أديب كواحد من أكثر النماذج وضوحا على هذا التحول المخيف.

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك غرفة عمليات مشتركة تم تفعيلها منذ اللحظة الأولى لـحريق سنترال رمسيس، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي والشركة المشغلة، بهدف احتواء الأزمة وضمان استمرارية الخدمة.

تواجه الإعلامية مها الصغير اتهامات بالسرقة الفنية من قبل فنانة سويسرية تدعى على انستجرام باسم "zurcher”، والتي زعمت أن الصغير استخدمت تصاميمها الأصلية دون إذن على منتجات الحقائب الخاصة بعلامة تجارية.

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية 2025 مساء اليوم الأحد.

أشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في شاحن هاتف السبب في حريق شب بمخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وساعدت المواد البلاستيكية على اشتعال النيران التي التهمت كافة محتويات المحل ونتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى فور وصول قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

يتلقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمي بعد خمسة أيام من الغلق.

في إطار تنظيم الأنشطة الرياضية وتطوير العلاقات الرياضية الدولية، حدد قانون الرياضة الجديد جملة من الشروط والضوابط لإقامة المباريات مع الفرق الأجنبية داخل مصر.

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء هجوم إسرائيلي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي في 16 يونيو الماضي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تيك توك يظهر خلاله البلوجر جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا وحولها عدد من المواطنين.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل رسمية لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، والرقم بالكشوف، استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض أولى مبارياته الودية، اليوم الأحد استعدادًا للموسم الجديد.

سقط 10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، ومن المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.

شهدت محافظة المنيا مأساة إنسانية بوفاة 4 أطفال إخوة من أسرة واحدة بسبب اشتباه مرض الالتهاب السحائي.

قال قائد تشيلسي ريس جيمس، إن فريقه لا يشعر بأي رهبة من مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.

شرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يُظهر استهداف أفراد من المقاومة الفلسطينية دبابتين من نوع “ميركافا” شمال قطاع غزة.

تضمن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا في آخر جلسات دور الانعقاد الخامس، تعاملا مختلفا مع مادتي اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان لمونديال الأندية 2025

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي سيُسرّع إعداد إجراءات مضادة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

نشرت صفحة كأس العالم للأندية صورة تجمع الثنائي كول بالمر نجم تشيلسي وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ومعهما كأس العالم للأندية قبل النهائي المرتقب.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن جماعة "شبان التلال" الاستيطانية المتطرفة ترتكب جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تحظى بدعم رسمي في إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.