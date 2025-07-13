أخبار مصر: السيسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حريق في مول سيراميكا، اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
السيسي يشارك اليوم في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.
الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مول سيراميكا
دفعت قوات أمن الجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل مول سيراميكا بدائرة قسم شرطة أكتوبر وذلك فور تلقي قوات الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.
عماد الدين أديب.. إعلامى تحت الطلب!.. حواره مع زعيم المعارضة الإسرائيلية خلا من الحد الأدنى من المهنية والذكاء
فى لحظة إعلامية شديدة القتامة، يتراجع فيها دور الصحفى إلى مجرد وسيط بلا موقف، ويتحول الحوار إلى استعراض مدفوع الثمن، يطل عماد الدين أديب كواحد من أكثر النماذج وضوحا على هذا التحول المخيف.
الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: العمل جار لاستعادة الخدمة بالكامل في أسرع وقت
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك غرفة عمليات مشتركة تم تفعيلها منذ اللحظة الأولى لـحريق سنترال رمسيس، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي والشركة المشغلة، بهدف احتواء الأزمة وضمان استمرارية الخدمة.
اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويسرية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا
تواجه الإعلامية مها الصغير اتهامات بالسرقة الفنية من قبل فنانة سويسرية تدعى على انستجرام باسم "zurcher”، والتي زعمت أن الصغير استخدمت تصاميمها الأصلية دون إذن على منتجات الحقائب الخاصة بعلامة تجارية.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظات مصر
بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.
باريس سان جيرمان وتشيلسي في صراع أوروبي على كأس العالم للأندية
يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية 2025 مساء اليوم الأحد.
شاحن التليفون السبب، إصابة 3 أشخاص في حريق بمخزن أحذية بالموسكي
أشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في شاحن هاتف السبب في حريق شب بمخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وساعدت المواد البلاستيكية على اشتعال النيران التي التهمت كافة محتويات المحل ونتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى فور وصول قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.
وزير النقل يتلقى تقريرا عن حالة الطريق الإقليمي ويعلن موعد إعادة تشغيله
يتلقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمي بعد خمسة أيام من الغلق.
شروط إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية وفق قانون الرياضة الجديد
في إطار تنظيم الأنشطة الرياضية وتطوير العلاقات الرياضية الدولية، حدد قانون الرياضة الجديد جملة من الشروط والضوابط لإقامة المباريات مع الفرق الأجنبية داخل مصر.
وكالة فارس تكشف حجم إصابة الرئيس الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في يونيو الماضي
أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء هجوم إسرائيلي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي في 16 يونيو الماضي.
مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تيك توك يظهر خلاله البلوجر جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا وحولها عدد من المواطنين.
4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل رسمية لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، والرقم بالكشوف، استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
ليفربول يلتقي بريستون نورث في أولى مبارياته الودية
يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض أولى مبارياته الودية، اليوم الأحد استعدادًا للموسم الجديد.
10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة
سقط 10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.
قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة
صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، ومن المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.
بعد وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة، ما هي أعراض الالتهاب السحائي؟
شهدت محافظة المنيا مأساة إنسانية بوفاة 4 أطفال إخوة من أسرة واحدة بسبب اشتباه مرض الالتهاب السحائي.
تصريحات "نارية" لقائد تشيلسي قبل مواجهة سان جيرمان
قال قائد تشيلسي ريس جيمس، إن فريقه لا يشعر بأي رهبة من مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.
جرأة تكتيكية، لحظة استهداف المقاومة دبابتين لجيش الاحتلال شمال غزة (فيديو)
شرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يُظهر استهداف أفراد من المقاومة الفلسطينية دبابتين من نوع “ميركافا” شمال قطاع غزة.
هل تضاف مادة التربية الدينية للمجموع وفق تعديل قانون التعليم الأخير؟
تضمن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا في آخر جلسات دور الانعقاد الخامس، تعاملا مختلفا مع مادتي اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني.
أبرزها نهائي مونديال الأندية وودية ليفربول، مواعيد مباريات اليوم الأحد
تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان لمونديال الأندية 2025
ماكرون يحذر واشنطن من رد أوروبي على رسوم ترامب الجمركية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي سيُسرّع إعداد إجراءات مضادة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.
ظهور استثنائي لكول بالمر وديمبيلي قبل نهائي مونديال الأندية
نشرت صفحة كأس العالم للأندية صورة تجمع الثنائي كول بالمر نجم تشيلسي وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ومعهما كأس العالم للأندية قبل النهائي المرتقب.
أولمرت: اليهود يقتلون الفلسطينيين في الضفة الغربية ويرتكبون جرائم حرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن جماعة "شبان التلال" الاستيطانية المتطرفة ترتكب جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تحظى بدعم رسمي في إسرائيل.
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