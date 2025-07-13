مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تيك توك يظهر خلاله البلوجر جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا وحولها عدد من المواطنين.

ويظهر في الفيديو زوجة عصام صاصا، تتشاجر مع عدد من الأشخاص وتتحدث في هاتفها المحمول وتستغيث بالشرطة بعد الواقعة.

وأظهر الفيديو مشاجرة نشبت داخل كافيه عصام صاصا بالساحل الشمالي، في أول أيام افتتاحه، بين مجموعة من الشباب وزوجته البلوجر جهاد أحمد.



وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، بالواقعة ما أثار استياء عدد كبير من المتابعين، حيث إنه أول أيام افتتاح الكافيه.

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