الأحد 13 يوليو 2025
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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظات مصر

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2025، فيتو

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

 

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال المراجعة والتصحيح وإعداد النتيجة بشكل كامل وتحديد قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب.

 

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وذلك عبر بوابة التعليم الفني برقم جلوس الطالب خلال ساعات.

 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وكشف مصدر  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك بعد انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية 2025،  من أعمال المراجعة والتجميع المركزي للدرجات والمراجعة النهائية لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2025، تمهيدا لعرضها على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها وإعلانها رسميا.

 

وأشار إلي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس 

 

وأكد أنه من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الدبلومات الفنية 2025 خلال ساعات، وأن النتائج مبشرة.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

أوائل الدبلومات الفنية 2025 

وفور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من قبل وزير التربية والتعليم، تعلن الوزارة أسماء الأوائل في الدبلومات الفنية 2025 لكافة التخصصات والشعب الصناعي والزراعي والتجاري، تقديرًا لأدائهم المتميز ومجهوداتهم على مدار العام الدراسي، ويتصل بهم وزير التعليم لتهنئتهم شخصيا.

 

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
  - تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
-  - الضغط على "استعلام".

وجاءت أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

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