ظهور استثنائي لكول بالمر وديمبيلي قبل نهائي مونديال الأندية

نشرت صفحة كأس العالم للأندية صورة تجمع الثنائي كول بالمر نجم تشيلسي وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ومعهما كأس العالم للأندية قبل النهائي المرتقب.

وكتب صفحة مونديال الأندية عبر فيس بوك: “انضم كول بالمر وعثمان ديمبيلي إلى كأس العالم للأندية في قمة الروك في مركز روكفلر قبل مواجهتهم في نهائي كأس العالم للأندية”.

ويحتضن ملعب ميتلايف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد نهائى كأس العالم للأندية



وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي



وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وتنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

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