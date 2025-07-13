وكالة فارس تكشف حجم إصابة الرئيس الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في يونيو الماضي

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء هجوم إسرائيلي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي في 16 يونيو الماضي.

إصابة الرئيس الإيراني في هجوم إسرائيلي يونيو الماضي



وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي في يونيو استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي في طوابق سفلى بمبنى غربي طهران.

فيما أوضحت أن مسئولون إيرانيون غادروا المبنى عبر فتحة طوارئ بعد إصابة بعضهم في الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في احتمال وجود متسلل بعد حصول إسرائيل على معلومات عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.

رسالة تهديد مثيرة من خامنئي إلى أمريكا

وفي وقت سابق، أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، رسالة تهديد مباشرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده قادرة على استهداف مواقع أمريكية "مهمة" بالمنطقة.

جاء ذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس"، أرفقها بصورة كاريكاتورية لتمثال الحرية بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد بدا عليه آثار الاستهداف.

أكد خامنئي في رسالته أن إيران وجهت "صفعة قاسية وساحقة" إلى قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، ملمحا إلى أن "الانتقام القاسي في الطريق".

وكتب: "وجهت الجمهورية الإسلامية صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، ملحقة بها أضرارا. إن قدرة إيران على الوصول إلى مراكز أمريكية مهمة في المنطقة، وقدرتها على التحرك ضدها متى شاءت، ليست حادثة صغيرة، بل حادثة كبيرة، وقابلة للتكرار".

وحملت الصورة الكاريكاتورية المرافقة للتدوينة رسالة رمزية باستهداف أمريكا ورمزها التاريخي، في تصعيد إعلامي وسياسي واضح.

تأتي تهديدات خامنئي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، شملت هجمات صاروخية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق وقطر، منها قاعدة عين الأسد وقاعدة العديد في قطر.

وتصاعدت التوترات عقب ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردت إيران بهجمات صاروخية أعلنت أنها "رد قوي" على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي".

وحذرت إيران مرارًا من أن أي تدخل أمريكي إضافي أو دعم لإسرائيل سيقابل برد عسكري مباشر على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في العراق ودول الخليج.

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