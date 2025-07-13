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4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

انتخابات الشيوخ،
انتخابات "الشيوخ"، فيتو

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل رسمية لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، والرقم بالكشوف، استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ. 

 

ويتم الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، من خلال الطرق التالية:

الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات: عبر الرابط الرسمي www.elections.eg

 

الرسائل النصية القصيرة (SMS): بإرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى الرقم المختصر 5151.

 

دليل الهاتف 141: عبر الاتصال الهاتفي وإدخال الرقم القومي للاستعلام. 

 

ويمكن لكل ناخب معرفة مقر لجنته الانتخابية بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، من خلال تحميل التطبيق الرسمي «الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر» (Egelection)، المتوفر على منصتي App Store وGoogle Play.

 

المستندات المطلوبة للإدلاء بالصوت

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الناخب لا يحتاج سوى بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أو منتهية، على أن تكون بياناتها واضحة، ويجب إبرازها لرئيس اللجنة عند التوجه للتصويت. ولا يُشترط إحضار أي مستندات إضافية.

ودعت الهيئة جموع المواطنين إلى الحرص على المشاركة الفعالة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

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