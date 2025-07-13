هل تضاف مادة التربية الدينية للمجموع وفق تعديل قانون التعليم الأخير؟

تضمن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا في آخر جلسات دور الانعقاد الخامس، تعاملا مختلفا مع مادتي اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني.

زيادة نسبة النجاح في مادة التربية الدينية

وأبقت تعديلات قانون التعليم على أن مادة التربية الدينية، لا تضاف إلى المجموع كما هو معمول به، بينما أصبح النجاح فيها بنسبة 70%، وليس 50%، كما هو متبع في باقي المواد الدراسية.

وضع اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج الدراسية

وتنص المادة (6) من تعديل قانون التعليم على: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

التزام وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التعليم

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على تعديل قانون التعليم، قبل فض دور الانعقاد الخامس.



استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

نسبة أعمال السنة في تعديل قانون التعليم

نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

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