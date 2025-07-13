الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: العمل جار لاستعادة الخدمة بالكامل في أسرع وقت

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك غرفة عمليات مشتركة تم تفعيلها منذ اللحظة الأولى لـحريق سنترال رمسيس، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي والشركة المشغلة، بهدف احتواء الأزمة وضمان استمرارية الخدمة.

غرفة عمليات مشتركة من اللحظة الأولى

وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز: "تم تشغيل غرفة عمليات منذ اللحظة الأولى لاندلاع حريق سنترال رمسيس، وتضم ممثلين عن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المشغلة للسنترال، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة".

خطط طوارئ بديلة جاهزة للتنفيذ

وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن: "الجهاز يحتفظ بخطط طوارئ بديلة خاصة بانقطاع الخدمات، يتم تفعيلها فورًا حال تعرض أحد السنترالات الكبرى لعطل مفاجئ".

وأضاف أن "هذه الخطط ساعدت في التعامل السريع مع أزمة سنترال رمسيس، من خلال تحميل الخدمات على السنترالات الاحتياطية".

جاهزية بنسبة 80% لتشغيل البدائل

أشار إبراهيم إلى أن الجاهزية لتفعيل السنترالات البديلة تصل إلى "نسبة 80% في بعض الأحيان، ما يتيح سرعة تحويل خدمات المحمول والخطوط الأرضية والصوتية بشكل فوري"، مؤكدًا أن "الخدمات بدأت بالعودة تدريجيًا من الساعات الأولى بعد الحريق".

خطة أولويات لإعادة الخدمة وتقليل الأثر

وأكد أن غرفة العمليات وضعت "خطة أولويات لإعادة الخدمات في المناطق المتضررة وفق الأهمية، لضمان تقليل أثر الأزمة على المواطنين والمؤسسات الحيوية".

وأضاف أن "الاستجابة السريعة كان لها دور كبير في تخفيف الأثر ومنع انقطاع شامل للخدمة في مناطق رئيسية".

التكنولوجيا في خدمة الطوارئ

واختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن:"الدولة باتت تمتلك بنية تحتية اتصالات مرنة ومجهزة للتعامل مع الطوارئ"،مشددًا على أن:"الجاهزية والاحترافية ساعدتا على امتصاص أزمة سنترال رمسيس، والعمل جارٍ لاستعادة الخدمة بالكامل في أسرع وقت ممكن".

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