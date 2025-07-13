بعد وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة، ما هي أعراض الالتهاب السحائي؟

شهدت محافظة المنيا مأساة إنسانية بوفاة 4 أطفال إخوة من أسرة واحدة بسبب اشتباه مرض الالتهاب السحائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة الطفل الرابع داخل مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا، حيث لفظ الطفل الرابع أنفاسه داخل مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا، ليحلق بثلاثة أشقائه الذين توفي بنفس المرض خلال الساعات الماضية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وإخوة الطفل الذين توفوا هم؛ ريم نصر، 10 سنوات، وعمر نصر، 7 سنوات، ومحمد نصر، 11 سنة وإصابة شقيقهم الرابع أحمد نصر 5 سنوات

ومرض الالتهاب السحائي من أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال ويحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، ويتطلب علاج طبي طارئ

ما هي أعراض التهاب السحائي؟

قد تتشابه أعراض الالتهاب السحائي الفيروسي والبكتيري في البداية، عادةً ما تكون أعراض التهاب السحايا البكتيري أكثر حدة، كما تختلف الأعراض باختلاف العمر.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي عدد من الأعراض منها:

الصداع

الحمى

تيبس الرقبة

النوبات

النعاس

الخمول

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

اضطرابات نفسية

أعراض التهاب السحايا البكتيري

تظهر أعراض التهاب السحايا البكتيري فجأة. وقد تشمل:

اضطرابات نفسية

الغثيان

القيء

الحساسية للضوء

التهيج

الصداع

الحمى

القشعريرة

تيبس الرقبة

ظهور بقع أرجوانية على الجلد تشبه الكدمات

النعاس

الخمول

وحذر الأطباء من ان يكون التهاب السحايا البكتيري والفيروسي مميتًا.

تتشابه أعراض التهاب السحايا المزمن مع الأشكال الأخرى، ولكنها قد تتطور ببطء أكبر.

أعراض التهاب السحايا عند الرضع



قد تظهر على الرضع المصابين بالتهاب السحايا أعراض مختلفة عن البالغين. قد تشمل هذه الأعراض:

الحمى

تيبس الجسم أو الرقبة

البكاء الحاد

سلوكيات لا تطاق

النعاس وصعوبة الاستيقاظ

الانفعال والغضب

عدم الشعور بالراحة

يمكن أن تُسبب الفيروسات المسببة لنزلات البرد، وقروح البرد، والإنفلونزا، والإسهال التهاب السحايا الفيروسي.

خطورة الالتهاب السحائي

ينتشر التهاب السحايا الجرثومي عادةً من عدوى شديدة في منطقة قريبة من الجسم. على سبيل المثال، يمكن أن تدخل البكتيريا الناتجة عن عدوى شديدة في الأذن أو الجيوب الأنفية إلى مجرى الدم وتنتقل إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

أعراض التهاب السحايا عند الأطفال



يزداد شيوع التهاب السحايا لدى الأطفال مع تقدمهم في السن ووصولهم إلى سن الدراسة الثانوية.

تتشابه أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري لدى الأطفال مع أعراض البالغين. وتشمل هذه الأعراض:

حمى مفاجئة

آلام في الجسم والرقبة

ارتباك أو فقدان للوعي

غثيان

تقيؤ

تعب أو إرهاق

طفح التهاب السحايا

قد يؤدي وجود النيسرية السحائية، وهي أحد الأسباب البكتيرية لالتهاب السحايا، في مجرى الدم إلى ظهور طفح جلدي خفيف.

تتكاثر بكتيريا التهاب السحايا بالمكورات السحائية في الدم وتستهدف الخلايا المحيطة بالشعيرات الدموية.

ويؤدي تلف هذه الخلايا إلى تلف الشعيرات الدموية وتسريب دم خفيف ويظهر هذا الطفح الجلدي، حسب لون البشرة، على شكل طفح جلدي وردي أو أحمر أو أرجواني فاتح. قد تشبه البقع وخزات صغيرة، ويسهل الخلط بينها وبين الكدمات.

مع تفاقم العدوى وانتشارها، قد يصبح الطفح الجلدي أكثر وضوحًا، وعادةً ما تصبح البقع داكنة وأكبر حجمًا.

ما هي أسباب وعوامل خطر التهاب السحايا؟

لكل نوع من أنواع التهاب السحايا سبب مختلف قليلًا، ولكن في النهاية، يعمل كل منها بنفس الطريقة:

تنتشر البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو الطفيليات عبر الجسم عبر مجرى الدم أو النهايات العصبية أو حتى إعادة تنشيط كامنة في الجهاز العصبي حتى تصل إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. وهناك، تنتشر داخل البطانة أو السوائل المحيطة بهذه الأجزاء الحيوية من الجسم وتبدأ بالتطور إلى عدوى أكثر تقدمًا.

ينتج التهاب السحايا غير المعدي عن إصابة جسدية أو حالة أخرى؛ ولا ينطوي على عدوى.

قد تكون بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا. ويشمل ذلك:

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

قد تضعف بعض الحالات الصحية والعلاجات جهاز المناعة. وتشمل هذه:

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

اضطرابات المناعة الذاتية

السرطان أو العلاج الكيميائي

زراعة الأعضاء أو نخاع العظم

الأدوية المثبطة للمناعة

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