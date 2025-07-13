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رياضة

تصريحات "نارية" لقائد تشيلسي قبل مواجهة سان جيرمان

قائد تشيلسي ريس جيمس،
قائد تشيلسي ريس جيمس، فيتو

قال قائد تشيلسي ريس جيمس، إن فريقه لا يشعر بأي رهبة من مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.


وقال جيمس إن تشيلسي "لا يشعر بأي رهبة من مواجهة باريس سان جيرمان، رغم الأداء المذهل للفريق الفرنسي الذي سحق العملاق الإسباني ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وعن صعوبة المباراة أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قال جيمس: "هذه مباراة بمستوى عالٍ جدا. باريس سان جيرمان من أقوى الفرق في العالم حاليا، لكن هذه مباراة نهائية. مواجهة من مباراة واحدة".

وأضاف: "الجميع يضعهم كمرشحين للفوز، لكني لعبت في نهائيات كثيرة كنا نحن المرشحين فيها، ولم نخرج منتصرين، لذا، هذا لا يعني لي الكثير، وبصراحة، لا يهمني. الجميع يتحدث عن خصمنا، لكننا سنستعد لهم جيدا، ونحن ذاهبون للفوز"، حسبما أورد موقع "فيفا".

واختتم جيمس تصريحاته قائلا: "نحن نتوقع مباراة صعبة، لا تفهموني خطأ، فهم فريق مذهل، لكننا أيضا نمتلك فريقا مذهلا، وأعتقد أننا سنفاجئ الكثيرين. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ بداية رحلتنا، ونحن نتطلع إلى مباراة يوم الأحد بكل حماس".

وكان مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، قد صرّح قبل المواجهة المرتقبة على لقب "مونديال الأندية" بأن باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في العالم، لكن مباراته مع تشيلسي ستكون مختلفة.

وأوضح المدرب الإيطالي أن ما يقلقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان "هو ما يقلقني قبل أي مباراة، وطريقة استعدادي لهذه المباراة لن تختلف عن المباراة الماضية أمام فلومينينسي".

واسترسل قائلا إن: "الأمور لن تتغير كثيرا، وسنحاول إيجاد طريقة لإيذائهم فنيا، وكذلك منعهم من إلحاق الضرر بنا".

ويواجه تشلسي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، والذي قدم موسما استثنائيا، ويسعى لاختتامه بخماسية، بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب محلية.

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