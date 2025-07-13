ليفربول يلتقي بريستون نورث في أولى مبارياته الودية

يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض أولى مبارياته الودية، اليوم الأحد استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت مباراته الودية الأولى ضد نظيره فريق بريستون، وذلك على ملعب "ديبديل" معقل الخصم في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد.



وأنهى ليفربول الموسم الماضي بعدما حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، في بداية عهد آرني سلوت.

وتعاقد ليفربول مع أكثر من لاعب في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهما جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي وكيركيز، في حين رحل ترينت ألكسندر أرنولد الذي انضم إلى ريال مدريد.



وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ ليفربول بعد خبر وفاة لاعب الفريق ديوجو جوتا، الذي لقى مصرعه رفقة شقيقه، في حادث سيارة مروع في إسبانيا قبل أيام.

وينوي ليفربول تكريم الراحل ديوجو جوتا وشقيقه، في مباراة اليوم ضد بريستون، بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين.



وأعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.