جرأة تكتيكية، لحظة استهداف المقاومة دبابتين لجيش الاحتلال شمال غزة (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يُظهر استهداف أفراد من المقاومة الفلسطينية دبابتين من نوع “ميركافا” شمال قطاع غزة.

ونشرت الهيئة على موقع إكس مقطعا مصورا، يُظهر استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة من قِبل أحد أفراد المقاومة الذي لم يظهر في الصورة، وأصابها إصابة مباشرة، بينما يظهر في الجانب الآخر من الصورة، رجل آخر من المقاومة يجري مسرعا باتجاه دبابة أخرى ليرمي فوقها عبوة ناسفة، وبعد ثوانٍ يظهر التفجير.

وبحسب الهيئة، فقد وقع الحادث خلال نشاط ميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، مؤكدة أن رجلي المقاومة لم يصابا بأي أذى، وانسحبا من المكان دون إصابات.

من جانب آخر، قال مراسل القناة 11 الإسرائيلية في تعليق له على حسابه بمنصة إكس إن “قذيفة مضادة للدروع (آر بي جي) أُطلقت على دبابة أخرى”، دون أن يحدد نتيجة الهجوم، رغم أن الصور تُظهر إصابة مباشرة للدبابة.

תיעוד: מחבל מגיח מהריסות מבנה, משליך מטען על טנק ונמלט- אין נפגעים



היום בצהריים במהלך פעילות צה"ל בצפון הרצועה, מחבל הצליח להגיח מתוך הריסות מבנה, ולהשליך מטען חבלה לעבר טנק מרכבה של חטיבה 401- ולהמלט. צוות הטנק היה עם מדפים סגורים, המטען התפוצץ מחוץ לטנק, לא היו נפגעים. קודם… pic.twitter.com/8ULaQp5hFt — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) July 12, 2025

وأوضح أن جيش الاحتلال رصد، في الأيام القليلة الماضية، تصاعدا في “الجرأة التكتيكية” لدى المقاتلين الفلسطينيين في شمال القطاع، مؤكدا أن هذا النمط الجديد من العمليات بدأ قبل أسبوعين، ويثير قلقا متزايدا لدى الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حيث “يتحرك المسلحون بمبادرة أكبر، ويستغلون التضاريس المدمرة والمباني المنهارة للاشتباك المباغت”.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة تنفيذ “عمليات نوعية” ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه، بينما تتكتم تل أبيب على خسائرها، وتفرض رقابة مشددة على النشر.

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