الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يشارك اليوم في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

مواد متعلقة

4 صور ترصد وصول السيسي إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

السيسي يصل غينيا الاستوائية للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية.. الرئيس يشارك في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.. ويبحث مع القادة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وسبل تعزيز الاستقرار

إنجازات الرئاسة المصرية أبرزها، كل ما تريد معرفته عن نيباد وأهدافها

5 ملفات رئيسية تتصدر اجتماع القمة لمنتصف العام الإفريقي بمشاركة السيسي

السيسي يبحث مع قادة أفريقيا تحديات القارة السمراء وسبل تعزيز الاستقرار

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في غينيا الاستوائية

السيسي يتوجه اليوم إلى غينيا للمشاركة في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

الأكثر قراءة

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مول سيراميكا

مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خلال ساعات

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظات مصر

وزير النقل يتلقى تقريرا عن حالة الطريق الإقليمي ويعلن موعد إعادة تشغيله

قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة

الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية

خدمات

المزيد

الملزمون بتقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الإجراءات الضريبية

قانون الإيجار القديم، تعرف على حالات الإخلاء قبل انقضاء المدة

هل تضاف مادة التربية الدينية للمجموع وفق تعديل قانون التعليم الأخير؟

سعر جرام الذهب مساء اليوم السبت، عيار 18 يصل لهذا الرقم

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية