شاحن التليفون السبب، إصابة 3 أشخاص في حريق بمخزن أحذية بالموسكي

أشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في شاحن هاتف السبب في حريق شب بمخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وساعدت المواد البلاستيكية على اشتعال النيران التي التهمت كافة محتويات المحل ونتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى فور وصول قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

وفرض رجال البحث الجنائي كردون أمني لمنع امتداده ومحاصرته وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لفحصه والوقوف على ملابساته من قبل المعنى الجنائي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، تحسبًا لوجود مصابين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.