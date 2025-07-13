الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاحن التليفون السبب، إصابة 3 أشخاص في حريق بمخزن أحذية بالموسكي

مطافئ، فيتو
مطافئ، فيتو

أشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا في شاحن هاتف السبب في حريق شب بمخزن أحذية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وساعدت المواد البلاستيكية على اشتعال النيران التي التهمت كافة محتويات المحل ونتج عنه إصابة 3 أشخاص باختناق تم نقلهم للمستشفى فور وصول قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

وفرض رجال البحث الجنائي كردون أمني لمنع امتداده ومحاصرته وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لفحصه والوقوف على ملابساته من قبل المعنى الجنائي.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، تحسبًا لوجود مصابين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

بدأت بسوء ظن وانتهت بجريمة، اعترافات المتهمين باحتجاز عاملين في بولاق الدكرور

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

حد رمى سيجارة مشتعلة بداخلها، مفاجأة غير متوقعة بشأن حريق غرفة كهرباء أعلى طريق الواحات

السيطرة على حريق بمول شهير بالشيخ زايد

مباحث الجيزة تواصل جهودها لكشف غموض العثور على جثة يمني متحللة

التحريات: ماس كهربائي وراء اشتعال سيارة تابعة لمجلس الوزراء في الجيزة

غلطة يدفع تمنها ابنه، أسباب تأييد حكم إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية رغم التصالح

تصادم سيارة برصيف التسعين في التجمع الخامس ووقوع مصاب

7 مصابين في حريق سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (صور)

حريق ببرج سكني بشارع النبراوي في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماس كهربائي حريق مخزن احذية الحريق بالقاهره

الأكثر قراءة

مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خلال ساعات

محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

نجم الأهلي يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم السبت، عيار 18 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية