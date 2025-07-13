الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مول سيراميكا

دفعت قوات أمن الجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد داخل مول سيراميكا بدائرة قسم شرطة أكتوبر وذلك فور تلقي قوات الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمحل البلاغ مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وجار السيطرة علي الحريق بمعدات خراطيم المياه.

وتواصل قوات المباحث فرض كردون أمني حول الحريق لمحاصرته ولمنع تجدد النيران.

وأسفر الحريق عن خسائر كبير بالتهام أجزاء كبيرة من المول، دون وجود إصابات حتى الآن.





البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مول سيراميكا بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة علي النيران وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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