الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة

استهداف الاحتلال
استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات، فيتو

سقط 10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

أحزمة نارية

وكانت  تقارير إخبارية، أفادت عن وجود أحزمة نارية مكثفة شمالي غزة وسقوط أكثر من 120 شهيدا منذ فجر اليوم في القطاع.

وقبل وقت سابق أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، عن سقوط  27 شهيدا و180 مصابا من طالبي المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم في رفح.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين في غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته ذكر مصدر في مستشفى الشفاء، اليوم السبت، بسقوط  شهيدين في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة.

وأوضحت مستشفيات غزة، أنه سقط 87 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا


من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة


وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

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جنوب النصيرات قطاع غزة

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