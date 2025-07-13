اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا

تواجه الإعلامية مها الصغير اتهامات بالسرقة الفنية من قبل فنانة سويدية تدعى على انستجرام باسم "zurcher”، والتي زعمت أن الصغير استخدمت تصاميمها الأصلية دون إذن على منتجات الحقائب الخاصة بعلامة تجارية.

وقد أعربت الفنانة السويدية عن "خيبة أملها الشديدة" بعد اكتشافها هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الملكية الفكرية.

وقد كشفت في بيان عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تفاجئها باستخدام إحدى أعمالها الفنية الأصلية بشكل تجاري من قبل مها الصغير، وذلك بعد تنبيه من قبل بعض متابعيها.

ووصفت الفنانة هذا التصرف بأنه "انتهاك واضح لـحقوق الملكية الفكرية، وهو فعل مخزٍ ومسيء بشدة إلى الفنانين".

وأعربت عن أسفها لارتكاب مها الصغير "هذا الخطأ الفادح"، مؤكدة أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها.

وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مرارًا وتكرارًا مع مها الصغير ومقدمة البرامج منى الشاذلي دون جدوى، مشيرة إلى عدم اهتمام الطرفين بحقوق الفنانين الذين تعرضت أعمالهم للسرقة.

كما لفتت الفنانة السويدية إلى أن التغطية الإعلامية المحلية في مصر ركزت بشكل خاطئ على أن ليزا لاشنيتسن هي الفنانة الوحيدة التي سرقت أعمالها، وهو ما نفته مؤكدة أن الضرر طال أعمالها وأعمال فنانين آخرين.

ووجهت رسالة مباشرة إلى مها الصغير، معربة عن استيائها من إغلاق موقعها الإلكتروني الخاص بالأعمال الحرفية التجارية، والذي استخدم "أكثر من تصميم لها دون إذن مسبق"، واصفة ذلك بأنه "مؤسف وغير أخلاقي".

وشددت الفنانة السويدية على أن العصر الرقمي الحالي يجعل إخفاء أو سرقة الأعمال الفنية أمرًا صعبًا للغاية، وأن مجرد عرض الأعمال الفنية عبر الحسابات أو المواقع الإلكترونية لا يعني أنها خالية من الملكية أو حقوق الملكية الفكرية. واختتمت بيانها بالتأكيد على أهمية رفع الصوت والدفاع عن حقوق الفنانين والمبدعين في مواجهة مثل هذه الانتهاكات.

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