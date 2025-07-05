أخبار مصر: حماس تكتب نهاية حرب غزة، فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ، 3 كوارث طبية بمصر خلال ساعات، غياب الزعيم عن زفاف حفيده

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.

رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن (صور)

بحضور عدد كبير من نجوم الفن، احتفل المخرج رامي عادل إمام نجل الزعيم عادل إمام أمس الجمعة بزفاف ابنه "عادل إمام جونيور"، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.

بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية

بعد ساعات من واقعة الإعلامية بسمة وهبة التي اتهمت مستشفى خاصًّا بمنطقة المهندسين، بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة إحدى صديقاتها، مصابة بالسرطان، حررتْ موظفة محضرًا رسميًَّا ضد مستشفى شهير وطبيب جراح في قسم شرطة الدقي، تتهمهم بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا، إثر عملية جراحية لها في القدم تسببت لها بمواصفات أودت بحياته.

مصدر إسرائيلي: تلقينا رد حماس من الوسطاء ونعكف حاليا على دراسة تفاصيله

أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصدر في تل أبيب، أن إسرائيل تلقت رد حماس من الوسطاء وتعكف حاليًّا على دراسة تفاصيله.

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين (فيديو)

فاز فريق فلومينينسي البرازيلي أمام الهلال السعودي بنتيجة 2-1 ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة لمونديال الأندية 2025.

يصل إلى 37.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة صفقة غزة بعد رد حماس

يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم السبت لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة غزة، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن “مصادر مطلعة”، وذلك بعد رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار.

في مباراة مثيرة، تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تخطي بالميراس بنيران صديقة (فيديو)

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 ليصعد الى الدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية 2025، والمقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

غاب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده عادل إمام جونيور الذي أقيم مساء الجمعة بين لفيف من نجوم الفن، وذلك بسبب حرصه الشديد على عدم الظهور مرة أخرى أمام وسائل الإعلام بسبب مرضه.

انتظروا كثيرا من المال والمساعدات، أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلًا باقتضاب: "حسنًا، هذا جيد".

أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)

تفاصيل مؤثرة كشف عنها الفنان أمير صلاح الدين بعد إصابته بمرض نادر خلال فترة خطوبته.

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواجهات نارية في كأس العالم للأندية

يقام اليوم السبت 5 يوليو 2025، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة لجميع عشان كرة القدم حول العالم على رأسها مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية.

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم السبت وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بشارة بحبح: تعديلات حماس لن تعطل الوصول إلى اتفاق وسنعيد بناء ما دمره الاحتلال في غزة

قال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي يعد وسيطًا غير رسمي بين حركة حماس والولايات المتحدة، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن هناك مؤشرات إيجابية من جانب الحركة.

بعد واقعة بسمة وهبي وكارثة الطبيب النائم، مركز طبي شهير بالجيزة يصيب مريضة بتليف في خلايا المخ

يبدو أن الإهمال الطبي في مصر عرض مستمر، ففي واقعة جديدة بعد واقعة الإعلامية بسمة وهبي مع مستشفى بالمهندسين وفجيعة موظفة بعد موت ابنتها بمستشفى بالدقي، تقدمت شقيقة فتاة ببلاغ رسمي تتهم فيه مركزًا طبيًّا شهير بالجيزة وممرضة، بالتسبب في إصابة شقيقتها بتليف في المخ إثر إعطائها علاجًا خاطئًا.

انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو)

لم تتمالك روت كاردوسو، زوجة ديوجو جوتا نجم ليفربول الراحل، نفسها قبل ساعات من جنازته.

هدنة غزة، الكشف عن 3 بنود تحفظت عليها حماس في مقترح التهدئة

كشف صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حركة حماس تحفظت في ردها على مسودة مقترح التهدئة الأخير على 3 بنود وطالبت بمراجعتها.

مصرع 13 شخصا وفقدان أكثر من 20 فتاة، فيديوهات جديدة للفيضانات المدمرة في تكساس الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة فقدان نحو 20 فتاة في مخيم صيفي مسيحي للفتيات، ويُحتمل أن يكنّ قد لقين حتفهن، بعد أن جرفت الفيضانات "الكارثية" أكواخهن في ولاية تكساس.

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