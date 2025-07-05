أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)

تفاصيل مؤثرة كشف عنها الفنان أمير صلاح الدين بعد إصابته بمرض نادر خلال فترة خطوبته.

وقال أمير صلاح الدين عن مرضه النادر خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "هو مرض غريب، تمدد شرياني عملاق في المخ، وعرف بالصدفة وأنا بعمل بروفات بالموتوسيكل لفيلم نوارة وعملت حادثة، وعملت أشعة لقوا ورم كبير جدًّا، وأنا من زمان كنت حاسس إن عندي حاجة في مخي".

وأضاف: "الدكتور شاف الأشعات قال لي أنت المفروض تبقى ميت من وإنت عندك 5 سنين، ولازم تعمل عملية فورًا".

وتابع:" فوجئت بتكاليف العلاج فالدكتور قال لي هتركب كويلز في الشريان الكبير، والكويل الواحد بـ 15 ألف دولار، وهيحط من 300 لـ 400 كويل، وقال لي أنت مش هتعرف تتجوز، لو عطست هتتشل".

وأشار أمير صلاح الدين إلى أن رحلته مع المرض مرت بعدد كبير من الأطباء قائلًا: "رحت لـ 7 دكاترة قالوا أنت مينفعش تعيش لازم عملية فوار".

وروى أمير صلاح الدين أن أحد الأطباء اقترح عليه إرسال الفحوصات التي أجراها بالأشعة إلى أستاذه في فرنسا، ليأتي الرد منه بأنها حالة نادرة لم تمر عليه من قبل، وطلب الطبيب من فرنسا إجراء الجراحة بنفسه، وبالفعل أجرى العملية.

تحدثت زوجة أمير صلاح الدين خلال اللقاء عن فترة الخطوبة قائلة: "عشنا تجربة فريدة قبل الجواز، وقضينا فترة الخطوبة عند الدكاترة وقرارات نعمل العملية ولا لأ".

أمير صلاح الدين وزوجته

وتابعت: "ما كانش مدخل حد في قصة مرضه من أهله إلا أنا، وما كانوش يعرفوا طبيعة حالته، كنت أنا وهو في الطريق ده لوحدنا".

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