السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواجهات نارية في كأس العالم للأندية

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يقام اليوم السبت 5 يوليو 2025، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة لجميع عشان كرة القدم حول العالم على رأسها مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يوليو 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية

تشيلسي ـ بالميراس  – الساعة 4:00 فجرًا – منصة DAZN

بايرن ميونخ ـ باريس سان جيرمان ـ الساعة 07.00 مساء ـ منصة DAZN

ريال مدريد – بروسيا دورتموند 11:00 مساء – منصة DAZN

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