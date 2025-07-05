مصدر إسرائيلي: تلقينا رد حماس من الوسطاء ونعكف حاليا على دراسة تفاصيله

أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصدر في تل أبيب، أن إسرائيل تلقت رد حماس من الوسطاء وتعكف حاليًّا على دراسة تفاصيله.

وأعلنت حركة حماس تسليم ردها للوسطاء، مؤكدة أنه اتسم بالإيجابية وأنهم جاهزون أيضًا بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ الإطار.

حماس تعلن موافقتها على مقترح هدنة وقف إطلاق النار

وأوضحت الحركة حماس: أكملنا مشاوراتنا الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا وسلمنا الرد الخاص بنا على ذلك.

حماس تطالب بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي

وقبل وقت سابق وبحسب شبكة الحدث الإخبارية أوضحت المصادر أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم استئناف الحرب عقب انتهاء هدنة تمتد لـ60 يومًا، فيما طالبت حماس بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي.

كما قال مصدر مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول الشروط بين الطرفين.

وتابع المسؤول في تصريحات للقناة 12 العبرية، أنه من المتوقع مغادرة وفد إسرائيلي إلى قطر، لبدء مفوضات غير مباشرة مع حماس، قد لا تستغرق أكثر من نصف يوم.

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