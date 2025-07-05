في مباراة مثيرة، تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تخطي بالميراس بنيران صديقة (فيديو)

كأس العالم للأندية ، فاز فريق تشيلسي الإنجليزي أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 ليصعد الى الدور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية 2025، والمقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16.

La definición de Cole Palmer es tan buena que hasta parece algo fácil de hacer. 🥶🪄 pic.twitter.com/vQdZaOH7zW — MT2 (@madrid_total2) July 5, 2025

وأحرز هدف التعادل لبالميراس استيفاو ويليان في الدقيقة 53.

El golazo de Estevao, 18 años, se une al Chelsea al terminar el Mundial de Clubes y les marca este golazo en los Cuartos de Final.



FÚTBOL. 🚬



pic.twitter.com/LQZd5H8aeX — MT2 (@madrid_total2) July 5, 2025

وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 83 عن طريق أوجستين جياي بالخطأ في مرماه.

تشكيل تشيلسي أمام بالميراس

تشكيل بالميراس أمام تشيلسي

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة حصريًّا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.