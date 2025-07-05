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خارج الحدود

مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة صفقة غزة بعد رد حماس

مجلس الوزراء الإسرائيلي،فيتو
مجلس الوزراء الإسرائيلي،فيتو

يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم السبت لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة غزة، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن “مصادر مطلعة”، وذلك بعد رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البث إن حماس اقترحت “تعديلات” على الصفقة.

وأوضحت مصادر الهيئة أن “التعديلات المقترحة في رد حماس ستشكل تحديا لصانعي القرار الإسرائيلي”.

وبينما لم يصدر بعد تعليق رسمي، كشفت مصادر إسرائيلية، ليل الجمعة، أن إسرائيل تسلمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"تدرس تفاصيله".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفا".

وتابعت أن "التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفدا إلى الوسطاء".

وأضافت القناة 13: "ستستمر المفاوضات حول بنود مثل إطلاق سراح الأسرى مقابل الرهائن وغيرها".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقييم إسرائيلي، أن "الصعوبة الرئيسية في استمرار المحادثات ستكون خريطة انسحابات القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وتابعت الصحيفة: "تطالب حماس بالانسحاب الكامل، بينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بمحور موراغ وجميع المناطق الواقعة جنوبه في يديها".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".

وأشارت حماس إلى "استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة".

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