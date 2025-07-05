انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو)

لم تتمالك روت كاردوسو، زوجة ديوجو جوتا نجم ليفربول الراحل، نفسها قبل ساعات من جنازته.

ولقي جوتا (28 عامًا) حتفه رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث أدى إلى اشتعال سيارتهما بمقاطعة زامورا بإسبانيا، يوم الخميس.

وتأتي وفاة جوتا بعد أيام من زواجه من صديقته روت كاردوسو يوم 22 يونيو الماضي.

ورصدت عدسات المصورين انهيار كاردوسو وهي تستعد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه قبل دفنه.

روت كاردوسو، زوجة اللاعب الراحل ديوغو جوتا، تظهر عليها علامات التعب والإنهيار أثناء الإستعدادات لجنازة زوجها! 😢💔 pic.twitter.com/Gaicg5uQWb July 4, 2025

ووصل جثمان جوتا إلى مسقط رأسه بمدينة جوندومار شمال البرتغال، مساء الجمعة، تمهيدًا لتشييع الجنازة.

وانطلق موكب من السيارات الجنائزية إلى البرتغال من مشرحة بويبلا دي سانابريا في إسبانيا، بالقرب من المكان الذي انحرفت فيه السيارة.

وشوهدت زوجة جوتا وهي تغادر المشرحة وتنضم إلى الموكب.

وانتابت مشاعر الحزن، لاعبي ليفربول أثناء إلقاء نظرة الوداع الأخير لزميلهم البرتغالي ديوجو جوتا مساء الجمعة في مراسم العزاء التي أقيمت في منزل اللاعب في منطقة جوندومار شمال البرتغال.

وتوافدت مجموعة كبيرة من لاعبي ليفربول الجمعة في مراسم عزاء الراحل جوتا الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع فجر الخميس بينما كان لاعب ليفربول يستعد للعودة إلى إنجلترا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

ونشرت منصات التواصل ووسائل الإعلام في البرتغال مقاطع فيديو لعدد من نجوم الريدز وهم يفدون إلى منزل جوت يتقدمهم قائد الفريق فيرجيل فان دايك والمدرب أرني سلوت.

وحل في موكب عزاء النجم البرتغالي المتوج حديثا بدوري الأمم الأوروبية لاعبون آخرون من ليفربول من بينهم الأوروجواياني داروين نونيز برفقة زوجته، وأندي روبرتسون، وكيرتس جونز وجوردان هندرسون وألكسيس ماك اليستر وكيليهير وبرادلي وفيدريكو كييزا وجيمس ميلنر وآخرون.

وبينما كان لاعبو فريق ليفربول يصلون إلى موكب العزاء كان بعض مشجعي النادي ومحبي ديوجو جوتا يصفقون على جميع اللاعبين، في حين لم يستطع فان دايك الذي تقدم زملاءه أن يحبس دموعه.

وظهر أغلب لاعبي الريدز مرتدين أقمصة بيضاء وهو ما فسره بعض المتابعين بأنه تقليد على صفاء العلاقة التي كانت تجمع اللاعب البرتغالي الراحل عن عمر 28 عاما بزملائه، فضلا عن رغبتهم في عدم ارتداء اللون الأسود الذي يتم إظهاره عادة في المآتم.

وحضرت عديد الشخصيات الرياضية موكب العزاء كما وصل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجر إلى القرية صباحا.

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