بعد واقعة بسمة وهبي وكارثة الطبيب النائم، مركز طبي شهير بالجيزة يصيب مريضة بتليف في خلايا المخ

يبدو أن الإهمال الطبي في مصر عرض مستمر، ففي واقعة جديدة بعد واقعة الإعلامية بسمة وهبي مع مستشفى بالمهندسين وفجيعة موظفة بعد موت ابنتها بمستشفى بالدقي، تقدمت شقيقة فتاة ببلاغ رسمي تتهم فيه مركزًا طبيًّا شهير بالجيزة وممرضة، بالتسبب في إصابة شقيقتها بتليف في المخ إثر إعطائها علاجًا خاطئًا.

وأوضحت الأسرة في محضر رسمي، أن ابنتهم كانت تعاني مشاكل في الكلى وتحتاج إلى رعاية طبية منزلية، فتواصلوا مع مركز طبي في الجيزة مختص بتقديم خدمات الرعاية المنزلية، حيث أرسلت إليهم سيدة أدعت أنها ممرضة، وبدأت في تقديم الرعاية باستخدام أجهزة طبية وأدوية متعددة.

وأضافت أن المركز أخذ منها مبلغًا ماليًا قدره 54 ألف جنيه، مقابل الرعاية الطبية، بحجة أن اليوم الواحد يقدر بـ 8 آلاف جنيه.



وأشارت مقدمة البلاغ، إلى أن السيدة المنتحلة صفة الممرضة، طلبت إعطاء المريضة أدوية ثَبُت أنها غير صحيحة، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد، ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات، وهناك كشف التقرير الطبي أن الأدوية التي أخذتها تسببت في تلف بخلايا المخ.

وأوضحت، أنها توجهت إلى المركز الطبي الذي اتضح أنه عبارة عن شقة داخل عقار سكني، لكنها وجدته مغلقًا، وبسؤال حارس العقار، أكد أن المستأجرين غادروا الشقة وأخذوا جميع متعلقاتهم.

وأضافت أنها حاولت التواصل مع السيدة المدعية أنها طبيبة، واتفقت معها على الحضور إلى المستشفى لمتابعة الحالة ومحاولة علاج ما تم إفساده، لكن السيدة لم تحضر، ولا تزال تتهرب من التواصل مع الأسرة حتى الآن.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.



واقعة الإعلامية بسمة وهبي ومستشفى خاص بالمهندسين

فتحت وزارة الصحة والسكان تحقيقًا عاجلًا في شكوى قدمتها الإعلامية بسمة وهبة ضد مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، بعد اتهامات بالإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في تدهور حالة إحدى صديقاتها، مصابة بالسرطان.

لجنة من العلاج الحر والتراخيص

وشكلت وزارة الصحة لجنة من العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة للتفتيش على المستشفى، وذلك عقب نشر وهبة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بالتدخل الفوري.

تفاصيل الواقعة

أوضحت بسمة وهبة أن صديقتها، فيفيان الفقي، كانت تتلقى علاجًا كيماويًّا لعدة أورام سرطانية، قبل أن تتدهور حالتها بشكل ملحوظ بعد خضوعها لعملية جراحية داخل المستشفى الخاص بالمهندسين، وصفتها وهبة بـ"التجريبية" وغير المضمونة.

وأكدت وهبة أن المريضة نقلت إلى مستشفى سعاد كفافى بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال العلاج، إلا أن المستشفى الأول رفض تسليم الملف الطبي الخاص بها، بحجة غياب الموظف المختص، ما أعاق الفريق الطبي في إعداد بروتوكول العلاج اللازم.



تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى

كما لفتت وهبة إلى وجود تقصير واضح في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفى، مشيرة إلى تسرب مياه في الغرف وغياب النظافة، بل وتنفيذ العملية الجراحية في ممر ضيق غير مخصص للعمليات.

وقالت وهبة:"المستشفى لا يصلح لاستقبال المرضى.. المريضة خضعت لجراحة في ممر نهايته حمام، والممرضات أكدن أن الملف غير متوفر لأن المسؤول نائم".

واقعة ابنة موظفة والطبيب النائم أثناء العملية

وفي واقعة أخري حررتْ موظفة محضرًا رسميًَّا ضد مستشفى شهير وطبيب جراح في قسم شرطة الدقي، تتهمهم بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا، إثر عملية جراحية لها في القدم تسببت لها بمواصفات أودت بحياته.

وقالت الموظفة: ان ابنتها ذهبت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بقدمها فأصيبت بورم في القدم عقب إجراء العملية لها من قبل جراح بذات المستشفى الذي أخبرهم أن ذلك أمر طبيعي.

وأوضحت أن الحالة الصحية لابنتها تدهورت بعد ذلك بسبب ما تعرضت له من إهمال طبي وعدم وجود اهتمام من جانب الطبيب، الذي أخبرها أنه أجرى العملية لابنتها دون نوم لمدة 3 أيام، وغاب تركيزه نسبيًّا خلال العملية.

وأشارت إلى أن الطبيب أخطأ في حقها واعترف بذلك، وأخبرهم أن حالتها الصحية تستدعي بتر إحدى ساقيها لتجنب حدوث أي شيء في ما بعد، وبعدها اختفى الطبيب من المستشفى.

وحرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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