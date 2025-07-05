السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

انتظروا كثيرا من المال والمساعدات، أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلًا باقتضاب: "حسنًا، هذا جيد".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام.

إلا أن الرئيس الأمريكي قال إنه “لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل الخاصة برد حماس”.

وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس مقترح وقف إطلاق النار طائرة الرئاسة الأمريكية

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