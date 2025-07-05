انتظروا كثيرا من المال والمساعدات، أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رد حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، قائلًا باقتضاب: "حسنًا، هذا جيد".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام.

إلا أن الرئيس الأمريكي قال إنه “لم يتم إيجازي بشأن التفاصيل الخاصة برد حماس”.

وقال ترامب: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".

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