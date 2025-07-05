سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

غاب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده عادل إمام جونيور الذي أقيم مساء الجمعة بين لفيف من نجوم الفن، وذلك بسبب حرصه الشديد على عدم الظهور مرة أخرى أمام وسائل الإعلام بسبب مرضه.

واحتفل عادل إمام جونيور، نجل المخرج رامي إمام، بحفل زفافه.

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في مقدمتهم النجمتان يسرا ولبلبة، اللتان حرصتا على مشاركة "الزعيم" وأفراد عائلته هذه اللحظة الخاصة.

كما حضر الحفل كل من فيفي عبده، إلهام شاهين، روجينا، ياسمين رئيس، المنتج محمد السعدي، الفنان عماد زيادة، هشام ماجد، يوسف الشريف، المخرج معتز التوني، المنتج أحمد بدوي، والإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمقرَّبين.



كان العروسان قد أعلنا خطبتهما في عام 2023، خلال حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين وعدد من الأصدقاء، ليُتوَّج هذا الارتباط لاحقًا بزفاف ضخم هذا العام، حاز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

العريس يحمل اسم الزعيم

يبلغ العريس عادل رامي إمام 25 عامًا، وهو خريج قسم الإخراج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (دفعة 2023).

ورغم أنه لم يظهر بعد في أعمال جماهيرية، إلا أنه أخرج عدة مشاريع طلابية خلال دراسته، ويبدو أنه يتجه بثقة نحو مستقبل فني واعد في مجال الإخراج.

آخر ظهور فني للزعيم

آخر أعمال النجم عادل إمام الفنية كانت من خلال مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في رمضان 2020، ولاقى تفاعلًا واسعًا.

أما على صعيد السينما، فقد كان آخر ظهور له في فيلم "زهايمر" عام 2010، الذي حظي بنجاح جماهيري كبير ولا يزال يُعد من أبرز أعماله في الألفية الجديدة.

زيارة تركي آل الشيخ للزعيم

ومؤخرا، التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بالفنان الكبير عادل إمام في منزله.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته الكبيرة برؤية الزعيم بصحة وعافية، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرًا إلى أن الجلسة لم تخلُ من "الضربات في منتصف الجبهة" على حد تعبيره، في إشارة إلى خفة ظل إمام المعهودة.



وكشف آل الشيخ أن الزعيم عادل إمام يتابع عن كثب أعمال صندوق الترفيه وأخبار الأفلام والمسرحيات، ولفت انتباه آل الشيخ جملة قالها له الزعيم ستبقى عالقة في ذهنه طويلًا: "ربنا يسعد بيك مصر".

وأضاف آل الشيخ أن عادل إمام أكد له أنه "يتنفس المسرح"، وأن خشبة المسرح هي أحب الأماكن إليه.

وأبلغ رئيس هيئة الترفيه الزعيم، في حضور نجليه رامي ومحمد إمام، أنه يجري حاليًّا تجديد فيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "شمس الزناتي"، وهو ما أسعد الزعيم كثيرًا.

كما تطرق الحديث إلى كرة القدم، حيث يتابع عادل إمام مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه معبرًا عن إعجابه الشديد بمشروب الشاي الذي تناوله عند الزعيم، داعيًا الله أن يحفظه ويسعده كما كان سببًا في سعادة الملايين على مدار ستين عامًا.

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