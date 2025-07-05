مصرع 13 شخصا وفقدان أكثر من 20 فتاة، فيديوهات جديدة للفيضانات المدمرة في تكساس الأمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة فقدان نحو 20 فتاة في مخيم صيفي مسيحي للفتيات، ويُحتمل أن يكنّ قد لقين حتفهن، بعد أن جرفت الفيضانات "الكارثية" أكواخهن في ولاية تكساس.



وفي حديثه عن الكارثة، قال نائب حاكم تكساس، دان باتريك، في مؤتمر صحفي إن حوالي 20 فتاة لا يُعرف مصيرهن في مخيم ميستيك الواقع على ضفاف نهر جوادالوبي في بلدة هانت، إحدى ضواحي سان أنطونيو في مقاطعة كير.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.



In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.



Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5 July 4, 2025

وأضاف: "هذا لا يعني أنهن فُقدن تماما. ربما يكن في شجرة (يتشبثن بها أو معلقات بها)، أو في مكان بدون وسيلة تواصل. نحن نصلي أن يُعثر على جميع المفقودين وهم على قيد الحياة".

ووفق ما ورد، قُتل حتى الآن، ما لا يقل عن 13 شخصًا في مقاطعة كير، وما زال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وصرح قائد شرطة المقاطعة، لاري ليثا قائلا: "ما زال هناك عدد من الأشخاص لم يتم العثور عليهم في هذه المرحلة، لكننا نعمل بجد، وسنواصل ذلك. من المحتمل أن تستغرق العملية عدة أيام".

New Major flooding in hill country Texas along the Guadelope River which was packed with RV and youth Camps for the 4th celebration. Many are dead and more unaccounted. Pray for the families pic.twitter.com/V52HtEE5so — hernando arce (@hernandoarce) July 4, 2025

وقد تم إخلاء المخيم الليلي المخصص للفتيات خلال الليل بعد أن ضربت المنطقة أمطار بلغت نحو 10 بوصات، لكن بعض الفتيات لم يُغادرن مع البقية.

وذكرت تقارير أن بعض الأكواخ تعرضت للغرق، بينما جرفت المياه البعض الآخر، وغمرت المياه الطرق المحيطة.

وقد تم العثور على عدد من الفتيات، وهن عالقات، لكن نائب الحاكم قدّر أن "حوالي 23" من بين 750 فتاة كن في المخيم ما زلن في عداد المفقودين.

ويقوم حوالي 500 عنصر إنقاذ و18 مروحية بتمشيط المنطقة بحثا عن ناجين، وفق ما أفاد باتريك، مضيفا أن الولاية نشرت أيضا 40 مروحية و12 طائرة مسيّرة و9 فرق غوص وإنقاذ في وقت مبكر من يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

🚨 BREAKING: NONSTOP AIR RESCUE MISSIONS UNDERWAY IN TEXAS FLOODS



*Over 100 people still missing including 23 children from Camp Mystic.

* At least 13 confirmed dead.



Gov. Abbott: “We will not stop until everyone is accounted for.” pic.twitter.com/pzaf8X9EgJ — HustleBitch (@HustleBitch_) July 4, 2025

وتابع باتريك: "أريد منكم أن تعرفوا أننا سنبذل كل ما يمكن بشريا. 24 ساعة في اليوم، سننظر في كل شجرة ونقلب كل حجر، أيًّا يكن، إذا كانت ابنتكم فعلا من بين المفقودات وليست فقط خارجة عن نطاق الاتصال، سنبذل كل جهدنا للعثور عليها".

وأرسل موظفو المخيم بريدًا إلكترونيًّا إلى العائلات لإبلاغها بالمأساة، وذكروا أن المخيم فقد الطاقة والمياه والاتصال بالإنترنت.

وجاء في الرسالة المروعة، التي حصلت عليها قناة "KSAT":"إذا لم يتم التواصل معكم شخصيًا، فهذا يعني أن ابنتكم من بين المُبلّغ عنهن".

وأضافت: "نحن نعمل حاليا مع فرق الإنقاذ. لقد غمرت المياه الطريق السريع، لذا نواجه صعوبة في الحصول على المزيد من المساعدة".

ومخيم ميستيك هو مخيم صيفي مسيحي للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و17 عاما في بلدة هانت.

ودعا باتريك الأهالي إلى عدم التوجه إلى موقع المخيم بسبب خطورة الوضع، لكنه وعد بأن حافلات ستقوم بنقل الفتيات الناجيات لإعادة لمّ شملهن مع عائلاتهن فور العثور عليهن.

وقال: "أعلم أنه لو كان أحد أطفالي هناك، لكنت توجهت من هيوستن إلى المخيم، لكننا نطلب من الناس الابتعاد عن المنطقة"، متابعا: "سنُعلن عن نقطة معينة يمكنكم فيها لقاء أطفالكم واحتضانهم. احتضنوهم بقوة، لأنهم بالتأكيد خائفون".

وأكدت السلطات أنه تم إحصاء جميع الأطفال في المخيمات المجاورة.

🚨BREAKING: A mass flood in Texas just caused 23 girls from a Christian summer camp to go missing.



Pray they are found alive and well and pray for their families.🙏 pic.twitter.com/ns0DnraCxJ — Bo Loudon (@BoLoudon) July 4, 2025

وأفاد حساب مخيم "لا جونتا"، وهو مخيم صيفي للفتيان في نفس المنطقة، عبر إنستغرام أن جميع الأطفال فيه "آمنون وتم إحصاؤهم".

لكن باتريك أقر بإمكان أن يكون بعض الفتيات المفقودات من بين الجثث التي عُثر عليها خلال عمليات البحث.

وقد تم العثور على عدد غير محدد من الجثث، بينها أطفال وبالغون، يوم الجمعة، بعضهم داخل سيارات، وآخرون جرفتهم مياه النهر.

وامتنعت السلطات عن إعلان حصيلة أولية دقيقة للوفيات، مشيرة إلى أن العدد سيتغير مع العثور على مزيد من المفقودين.

وذكرت صحيفة "أوستن أمريكان-ستيتسمان" إن عدد القتلى المؤكد حتى الآن بلغ 6 أشخاص على الأقل.

ووصف حاكم الولاية غريغ أبوت الوضع بأنه "فيضانات مدمرة" تضرب مناطق هيل كاونتي ووادي كونشو.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد بلغ مستوى نهر غوادالوبي قرب بلدة هانت ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، نتيجة الفيضانات المفاجئة.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفيضانات.



وجاء في بيان صدر عن باتريك: "لا يزال هناك خطر قائم من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة من سان أنطونيو إلى واكو خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة، إضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس". وأكمل: "أحث سكان المناطق المتضررة على الالتزام بتعليمات المسؤولين المحليين".

وقد صدر أمر بإخلاء مقاطعة كير، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وطُلب من جميع سكان المقاطعة الذين يعيشون قرب نهر جوادالوبي مغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمانا.

وتم تفعيل الحرس الوطني في تكساس ليلة الخميس، وهو يقود عمليات البحث بالمروحيات في منطقتي هانت وكيرفيل.

ويشارك أيضا كل من خفر السواحل الأمريكي ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) في جهود الإغاثة.

وأكد نائب الحاكم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم إبلاغه بالأمر، وأن البيت الأبيض تواصل عدة مرات مع السلطات لنقل رسالة مفادها: "أي شيء نحتاجه، سيكون متوفرا".

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