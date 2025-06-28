أخبار الحوادث اليوم: إحالة أوراق سفاح المعمورة إلى المفتى.. تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج نقيب المهن التمثيلية.. وانقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر سيدة من تعرضها للاعتداء داخل محلها بمحافظة القليوبية باستخدام أسلحة بيضاء.

أحالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، أوراق سفاح المعمورة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهم القتل العمد وخطف ثلاثة أشخاص من بينهم زوجته والنطق بالحكم في جلسة ٢٧ يوليو المقبل.

حصلت فيتو على الصور الأولي لـ حادث غرق 3 فتيات وشاب خلال استقلالهم مركبا في نهر النيل بقرية بني عزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالحجارة، بسبب خلاف على مفتاح مدخل عقار، مما أسفر عن مقتل مسن إثر إصابته بحجر فى الرأس بمنطقة المرج.

أقامت لبنى محمد رشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

قضت المحكمة المختصة، بتغريم الفتاة المتهمة بإزعاج الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 10 آلاف جنيه.

أثبتت التحاليل المعملية لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة والمنشطات قبل الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية في كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة السموم البيضاء.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله وادّعى ناشره قيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال بلطجة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة أجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح ناري، ما أسفر عن إصابتهما برش خرطوش بالجسم، على خلفية مشادة بسبب قيمة الأجرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب إحدى الفتيات، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط، خلال حملة أمنية مكثفة استهدفت بؤر الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بترخيص سلاح لأحد المحامين، وإلغاء قرار الجهه الإدارية برفض تسليمه رخصة رغم انطباق الشروط، أنه من بين الشروط وفقٱ لقانون الأسلحة والذخيرة، بأن يخضع حامل السلاح للقوانين المنظمة ووفق شروط وحالات محددة، وهي أن لا. تكون بغرض الإتجار فيها، حددت مدة ترخيص السلاح النارى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المجندين.

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