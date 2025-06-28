ضبط سائق أطلق الخرطوش على راكبين لخلاف على الأجرة بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة أجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح ناري، ما أسفر عن إصابتهما برش خرطوش بالجسم، على خلفية مشادة بسبب قيمة الأجرة.

بلاغ عاجل وتحرك أمني فوري

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شخصين مصابين برش خرطوش، وادعيا وقوع مشاجرة بدائرة القسم. وبالانتقال وسؤالهما، أكدا حدوث خلاف مع سائق سيارة أجرة تطور لمشادة، انتهت بقيام السائق بإطلاق النار عليهما من سلاح ناري كان بحوزته.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أنه "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى السلاح الناري من نوع "فرد خرطوش".

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن المجني عليهما اعتديا عليه بالضرب أولًا.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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