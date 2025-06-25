الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

سائق متهم بهتك عرض ابنته أمام نيابة المرج: مكيدة للاستيلاء على الشقة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تباشر نيابة المرج التحقيق مع سائق متهم بهتك عرض ابنته الطفلة داخل الشقة محل سكنهم وأمرت باستدعاء المجني عليها ووالدتها لسماع أقوالهما وإحالة الطفلة إلى الطب الشرعي للكشف عليها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها الذي يعمل سائق بالتحرش وهتك عرضه ابنتهما والتلصص عليها أثناء استحمامها داخل الشقة محل سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتظر حتى نزول الأم لقضاء بعض أغراض المنزل ثم يتحرش بابنته وينتظر حتى تدخل الحمام ويتلصص بالنظر إليها ويهتك عرضها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك بابنته وكل ما جاء على لسان زوجته مكيدة لطرده من الشقة والاستيلاء عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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