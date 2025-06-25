سائق متهم بهتك عرض ابنته أمام نيابة المرج: مكيدة للاستيلاء على الشقة

تباشر نيابة المرج التحقيق مع سائق متهم بهتك عرض ابنته الطفلة داخل الشقة محل سكنهم وأمرت باستدعاء المجني عليها ووالدتها لسماع أقوالهما وإحالة الطفلة إلى الطب الشرعي للكشف عليها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها الذي يعمل سائق بالتحرش وهتك عرضه ابنتهما والتلصص عليها أثناء استحمامها داخل الشقة محل سكنهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ينتظر حتى نزول الأم لقضاء بعض أغراض المنزل ثم يتحرش بابنته وينتظر حتى تدخل الحمام ويتلصص بالنظر إليها ويهتك عرضها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أنكر ارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك بابنته وكل ما جاء على لسان زوجته مكيدة لطرده من الشقة والاستيلاء عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.