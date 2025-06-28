السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

أمن سوهاج يكشف حقيقة تغيب فتاة ويؤكد: غادرت بمحض إرادتها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات  ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب إحدى الفتيات، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

أمن سوهاج يكشف حقيقة تغيب فتاة ويؤكد: "غادرت بمحض إرادتها"

 

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به أسرة الفتاة يوم 11 يونيو 2025، يفيد بغيابها عن المنزل دون اتهام أحد، وقد باشرت الأجهزة المعنية التحريات اللازمة.

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وكشفت التحريات أن الفتاة غادرت المنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وتم تحديد مكانها والعثور عليها بمحافظة القاهرة، حيث جرى إعادتها إلى ذويها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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أمن سوهاج بمحافظة القاهرة خلافات أسرية مديرية أمن سوهاج مواقع التواصل الاجتماع محافظة القاهرة

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