السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تواصل تسهيل الخدمات، قوافل الأحوال المدنية تُصدر 31 ألف بطاقة ووثيقة رسمية

الداخلية تواصل تسهيل
الداخلية تواصل تسهيل الخدمات

واصل قطاع الأحوال المدنية جهودَه في تقديم خدماته المتنوعة من خلال قوافل متنقلة مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم الدفع بالقوافل إلى محافظات: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، وأسفرت الجهود خلال الفترة الأخيرة عن: استخراج  6062 بطاقة رقم قومي، وإصدار  25257 مُصدرًا مميكنًا (شهادات ميلاد – زواج – وفاة – قيد عائلي).

ووفقًا للإقبال المتزايد، تقرر استمرار عمل القوافل بدايةً من 28 يونيو 2025 في ذات المحافظات لخدمة المواطنين وتخفيف الزحام.

خدمات خاصة لكبار السن وذوي الهمم:

واصل القطاع تلقي الطلبات الجماهيرية من خلال الأرقام المختصرة:  (15340) للطلبات العامة – (15341) لكبار السن وذوي الهمم، وأسفرت الاستجابات عن: استخراج وتوصيل 1113 بطاقة رقم قومي، وإصدار 216 وثيقة مميكنة في نفس اليوم.

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كما تم تسيير 53 مأمورية منزلية وإنسانية لخدمة المرضى وكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن إرسال فرق خاصة للعاصمة الإدارية والنشاطات المجتمعية والنوادي لاستخراج وتجديد بطاقات لـ 270 مواطنًا.

 واستقبل المركز النموذجي للأحوال المدنية عددًا من كبار السن و"قادرون باختلاف"، وتم تلبية احتياجاتهم واستخراج وتجديد 321 بطاقة رقم قومي لهم في إطار الحرص على تسهيل الخدمة لكل الفئات.

 هذه المبادرات لاقت رضا واستحسانًا كبيرًا من المواطنين، لما لها من أثر مباشر في تيسير الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد، ويؤكد ذلك حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتعزيز جودة الخدمات الجماهيرية في كافة ربوع الجمهورية.

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