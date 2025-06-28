السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

دعوى قضائية بوقف استخدام الحيوانات المفترسة في عروض السيرك

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

أقامت لبنى محمد رشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

 

الدعوى طالبت بوقف استخدام الحيوانات المفترسة 

واختصمت الدعوى التي حركها نادى عمر المحامي، وكيلًا عن لبنى محمد رشاد، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الثقافة، والعمل، والصحة، والزراعة بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.

 

طالبت رشاد في دعواها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه.

 

الاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور

كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.

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