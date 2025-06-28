السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

مأساة جديدة، مصرع أسرة من 3 أفراد بالمنوفية وقرارات عاجلة من النيابة

حادث مروع بين سيارة
حادث مروع بين سيارة وتوك توك يودي بحياة الأب والأم وطفلهما..

في مشهد مؤلم هزّ محافظة المنوفية، لفظ ثلاثة أفراد من أسرة واحدة أنفاسهم الأخيرة، فيما ترقد ابنتهم الكبرى بين الحياة والموت، إثر حادث تصادم مفجع بين سيارة ملاكي وتوك توك أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا.

حادث بين سيارة وتوك توك يودي بحياة الأب والأم وطفلهما 

 

تلقى اللواء محمود كموني مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا، بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة وتوك توك أعلى كوبري جيهان.
تحركت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتم الدفع بفريق من المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالموقع.

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 أسرة كاملة تنهار في لحظة

أسفر الحادث عن مصرع:عبدالباسط خليل معوض 60 عاما، رضا معروف إبراهيم 47 عاما، محمد عبدالباسط خليل معوض 7 سنوات.

بينما أصيبت الطفلة جنى عبدالباسط خليل معوض 13 عاما بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى قويسنا المركزي، حيث تخضع للعلاج داخل العناية المركزة في حالة حرجة.

وتبين من التحريات أن جميع الضحايا من أسرة واحدة مقيمة بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا.

 تشريح الجثث وتفريغ الكاميرات

باشرت النيابة العامة بقويسنا التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت:

ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا الثلاثة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة.

تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث للوقوف على ملابسات التصادم وتحديد المسؤولية الجنائية والتحفظ على التوك توك لفحص حالته الفنية.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.


صدمة في القرية وجنازة حزينة لثلاثة ضحايا

خيم الحزن على قرية كفر الشيخ إبراهيم بعد انتشار نبأ الحادث المفجع، وخرجت جنازة مهيبة للضحايا وسط بكاء وانهيار الأهالي، في مشهد أبكى الجميع، ودعوات متواصلة من الأهالي بالشفاء للطفلة الناجية.

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