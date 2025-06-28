إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أثبتت التحاليل المعملية لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة والمنشطات قبل الحادث الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ألقت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهي كالتالي:

"شروق خالد أبو المجد عاشور، وجنا محي فوزي مبروك خليل، وتقي محمد أحمد الجوهري، وغدير عبد الباسط خليل قنديل، وشيماء محمود محمد عبد الهادي، وملك عربي فوزي خليل، وإسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق، ورويدا خالد إبراهيم حسن، وضحى همام الحفناوي، وسمر خالد مصطفى قنديل، وسارة محمد كوهية، وهنا مشرف علام، وميادة يحيى، مروة أشرف، وآية زغلول، وشيماء يحيى فوزي خليل، وأسماء خالد مصطفى، وشيماء رمضان عبد الحميد، وآخر لم يتم التعرف على هويته.

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ 19 حالة وفاة وإصابة شخصين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

مصرع وإصابة 17 شخص فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة 14 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.