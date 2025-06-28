الأمن يكشف حقيقة فيديو عن بلطجة وتجارة مخدرات بالمرج

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله وادّعى ناشره قيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال بلطجة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

الفحص يكشف مفاجأة

بالتحري، تبين أن القائم على النشر (عامل– مقيم بدائرة القسم) هو من قام بتصوير وبث الفيديو، وادعى فيه أن (شخصين – أحدهما مالك محل هواتف محمولة) يمارسان تجارة المخدرات والبلطجة ضده، بسبب خلافات مالية بينهم.

أقوال الشقيق تكشف السبب الحقيقي

بسؤال شقيق القائم على النشر، أفاد بأن شقيقه دائم افتعال المشكلات والتهجم على جيرانه على مواقع التواصل نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.

الاعتراف وتحرير محضر

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الفيديو المفبرك كوسيلة للانتقام بسبب الخلافات المالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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