انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المجندين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف التمشيط الأمني بالمنطقة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن اختلال عجلة القيادة، وجارٍ الوقوف على كافة التفاصيل.

وتقوم القيادات الأمنية بمتابعة الموقف بدقة وجارى رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

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