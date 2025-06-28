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حوادث

مضبوطات بـ75 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

مضبوطات بـ 75 مليون
مضبوطات بـ 75 مليون جنيه

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع  قوات الشرطة في محافظة أسيوط، خلال حملة أمنية مكثفة استهدفت بؤر الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

 كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت تورط العنصرين في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة ديروط، وتبين أن أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية مخدرات، وأنهما مطلوبان في قضايا (مخدرات – قتل – خطف – سرقة بالإكراه – سلاح).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين في إحدى الجزر النائية بنطاق المركز، وبمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما في الحال، وضُبط بحوزتهما ترسانة من الأسلحة وكميات كبيرة من المخدرات.

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المضبوطات: 158 قطعة سلاح ناري بينها شملت 2 رشاش جرينوف – 36 بندقية آلية – 44 بندقية خرطوش – 76 فرد خرطوش، ونحو 55 كجم من المواد المخدرة (شابو – حشيش).

و تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة.

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