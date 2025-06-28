القبض على شبكة إجرامية في أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة السموم البيضاء

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية في كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة السموم البيضاء.

تفاصيل الضبط والتحقيقات

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحركات 6 عناصر إجرامية – لـ 4 منهم معلومات جنائية – تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وشرعوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، والتي قُدرت بنحو 100 مليون جنيه.

وبحسب التحريات، حاول المتهمون إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال عبر سلسلة من الإجراءات، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الثروات غير المشروعة.

ضبط وإجراءات قانونية مشددة

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ اللازم قانونًا حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.



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